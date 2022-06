Amerikaanse militairen verzorgen training in humanitaire hulpverlening

Als onderdeel van een Joint Combined Exchange Training (JCET-training), hebben militaire instructeurs van het Civil Affairs Team 862 (98th Civil Affairs Battalion – Special Operations/Airborne) uit de Verenigde Staten een maand lang kennis en ervaringen over humanitaire hulpverlening bij rampen (Humanitarian Assistance and Disaster Relief), met militairen in Suriname uitgewisseld.

Het gaat hierbij om medische hulpverlening en het overschrijden van verschillende hindernissen bij het evacueren van slachtoffers, het maken van assessments op grond van specifieke omstandigheden, informatiemanagement en het werken met een landkaart om de situatie binnen een bepaald gebied goed in beeld brengen.

Deze training moet ervoor zorgen dat bestaande vaardigheden van Surinaamse militairen zowel in theorie als in de praktijk worden aangescherpt. De afgelopen periode hebben de trainees en instructeurs als onderdeel van een real life experience training een veldbezoek afgelegd aan onder andere het district Brokopondo. Samen met districtscommissaris Ludwig Mendelzoon zijn er gesprekken gevoerd en is er een assessment gemaakt van de situatie in het district.

Met het uitvoeren van een assessment bij de Luchtmacht van het Nationaal Leger zijn bestaande vaardigheden ook verder aangescherpt wanneer het neerkomt op acute hulpverlening aan ver gelegen of moeilijk bereikbare gebieden. Deze JCET-training is verzorgd door captain Michael Esquitin, sergeant first class Michael van Horn en staff sergeant Daniel Sumakeris.

De afdelingen die hieraan hebben geparticipeerd zijn: Militaire Geneeskundige Dienst (MGD), Opleiding en Operaties (G3), Personeelszorg en Civiele Militaire relaties (G5), Luchtmacht en de Marine.