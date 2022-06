Voortvluchtige stiefvader aangehouden op verdenking misbruik stiefdochter (13)

In Suriname is de 26-jarige J.B. zaterdag door de politie van Coronie in de kraag gevat, op verdenking van seksueel misbruik van zijn 13-jarige stiefdochter.

Tegen B. werd op 2 juni jongstleden aangifte gedaan bij de politie van Coronie. Na de aangifte werd de zaak voor verder onderzoek meteen overgedragen aan Jeugdzaken.

De verdachte dook een tijdje onder en wist daardoor uit handen te blijven van de Surinaamse politie. Hij was uitgeweken naar Coronie. Zaterdag 25 juni is hij na goed speurwerk van agenten te Coronie aangehouden en overgedragen aan Opa Doeli in Paramaribo.

Hij wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.