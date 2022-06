In de Amerikaanse staat Florida is deze week de grootste python ooit gevangen. Het gaat om een enorme slang van van 97 kilo zwaar en bijna 5,5 meter lang (foto).

De slang is een vrouwelijke Burmese python. Omdat het dier zo gigantisch is, schatten wetenschappers dat het ongeveer twintig jaar oud is. In de slang werden bovendien 122 eitjes gevonden.

De Conservancy of Southwest Florida gaf afgelopen woensdag deze persconferentie: