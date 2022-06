Man beweert slachtoffer uit zelfverdediging te hebben gestoken

De 40-jarige Iwan S. is donderdag door de politie in verzekering gesteld, nadat hij een 21-jarige jongeman in zijn rug had gestoken. Dit gebeurde voor een supermarkt op de hoek van de Kankantriestraat en de Herman Steinbergstraat in Suriname.

De verdachte deed donderdag aangifte tegen het slachtoffer en zijn comparanten. Iwan beweerde bij de politie, dat het slachtoffer en zijn twee vrienden hem aanvielen. Bij die gelegenheid haalde de verdachte een mes tevoorschijn.

Hij maakte daarmee steekbewegingen in de richting van het slachtoffer, waarbij de jongeman in zijn rug is geraakt. Volgens de verdachte handelde hij uit zelfverdediging.

Deze verklaring van de verdachte kwam echter ongeloofwaardig over bij de politie. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Iwan in verzekering gesteld. Het slachtoffer was een dag ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Hij verkeert buiten levensgevaar.

Het motief achter de steekpartij is een slepende familieruzie.