Suriname levert belangrijke grondstoffen voor meubels

Wist je dat Surinaamse grondstoffen wereldwijd gebruikt worden voor onder meer de productie van meubels? Graag vertellen we je hier meer over bijvoorbeeld de houtsoorten die vanuit ons land over de hele wereld geëxporteerd worden en die verwerkt worden in de mooiste bureaustoelen, banken en bedden. Vast staat dat Suriname, en dan met name haar Amazonegebied, de wereld op dit gebied veel te bieden heeft.

Dit heeft Suriname op dat gebied te bieden

Er zijn een groot aantal houtsoorten die verwerkt worden in meubels en die afkomstig zijn uit ons land. Hier bespreken we beroemde soorten en hun kenmerken. Weet overigens dat het hier slechts om enkele voorbeelden gaat van de honderden houtsoorten die door Suriname geëxporteerd worden.

Gele kabbes

Dit is een populaire houtsoort met een gele tot roodbruine kleur. Met haar grove structuur is het onder meer geschikt voor verwerking in timmerwerk, deuren en meubilair. Naast Suriname groeit het ook in onder meer Brazilië, Panama en Nicaragua.

Rode Krabba

Ondanks wat de naam doet vermoeden, hoeft Rode Krabba echt niet altijd een rode kleur te hebben. Deze varieert namelijk van roodbruin tot lichtbruin en zelfs roze. Met name ten opzichte van gele kabbes, kent rode krabba wel minder doeleinden. Zo wordt het vrijwel uitsluitend gebruikt voor vloeren en meubilair.

Satijnhout

Satijnhout heeft een prachtige, zachte uitstraling, wat natuurlijk past bij de zachte stof waar het naar vernoemd is. Het geeft licht en heeft een zeer fijne textuur. Satijnhout wordt eigenlijk bij uitstek gebruikt bij meubels. Het heeft een gele kleur en wordt ook wel satinwood of satine genoemd.

Ceder

Ceder is ook een prachtige houtsoort, die wereldwijd gebruikt wordt. Het wordt nagenoeg exclusief in meubels gebruikt. Het heeft van nature een lichte kleur, maar kan ook rood worden. Het geeft een frisse uitstraling en een wisselende textuur. Geen twee stukken ceder zijn dus hetzelfde.

Bostamarinde

Bostamarinde is een houtsoort die letterlijk anders is dan alle andere houtsoorten. Het kenmerkt zich door de lichtbruine tot rode kleur, maar vooral door de donkere strepen die er doorheen lopen. Als je op zoek bent naar een uniek uiterlijk dan kan dit dus zomaar de Surinaamse houtsoort van jouw voorkeur zijn. Je vindt het terug in onder meer deuren, vloeren en meubilair.

Dan zijn er tenslotte nog een aantal houtsoorten die we hier niet apart zullen bespreken, maar waar we je toch graag op willen wijzen. Vergeet bijvoorbeeld zeker niet te kijken bij de mogelijkheden van pisi, rode locus en bruinhart. Een zeer kenmerkende houtsoort, is letterhout, waarvan het uiterlijk veel lijkt op een panterprint.

Waarom kiezen bedrijven voor Surinaamse grondstoffen?

Waarom zijn nu juist producten uit Suriname zo populair? Toegegeven, er zijn meer landen op ons continent die fijne stoffen leveren, maar dit is kenmerkend voor de mogelijkheden van Suriname:

· Duurzaamheid. Suriname zorgt ten alle tijden dat het voldoet aan de internationale standaarden voor bosbehoud en duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat er ook op de lange termijn voldoende hout is. Voor veel consumenten is het tegenwoordig een harde eis dat de grondstoffen die ze kopen voldoen aan deze eis.

· Prijzen. Suriname kan wereldwijd voordelig leveren. Dit zorgt ervoor dat ook het eindproduct kan concurreren met andere meubels, met name met die gemaakt van synthetische stoffen.

· Kwaliteit. Het hout dat afkomstig is uit het Surinaamse Amazonegebied is van de allerbeste kwaliteit. Niet alleen heeft dit te maken met de groeiplaats, het is ook het gevolg van de deskundige behandeling ervan en de decennialange ervaring die is opgedaan met de export van deze grondstoffen.

· Wereldwijde levering is mogelijk. Uiteraard wordt er het nodige Surinaamse hout geleverd aan Westerse landen, maar verder wordt er ook wereldwijd geleverd. Deze hoge mate van toegankelijk is een groot voordeel, dat Suriname onderscheidt van andere exporteurs.

· Uitstekend netwerk. Omdat Suriname al zo lang weet wat het doet op het gebied van hout, heeft het ook een extensief netwerk weten op te bouwen waardoor een constante export mogelijk is.

Waar zijn deze meubels te koop?

Meubels met Surinaamse grondstoffen zijn vooral online te koop. Dat de trend voor online shoppen in een paar jaar tijd geëxplodeerd is, zal niemand verbazen. Wat is er nu relaxter dan lekker shoppen vanaf de bank en de bestelling vaak al binnen een paar dagen, aan huis ontvangen? Dit uiteraard met de nodige garanties en een persoonlijke behandeling door de webwinkel.

Een webwinkel waar bijzondere meubels verkocht worden, ook met Surinaamse grondstoffen, is vidaXL. Die winkel verkoopt echt van alles, binnen verschillende prijs categorieën en passend bij diverse stijlen. Elk type meubel waar je aan kunt denken en alle mogelijke accessoires zijn hier beschikbaar op een enkele plek. Uiteraard zijn er ook de nodige kantoormeubelen. Neem daar dus zeker een kijkje voor de modernste meubelen uit eigen land.