DJ Senka overweegt samenwerking met Zwitserse Dj KOA

De Surinaams-Belgische DJ Senka en de Zwitserse DJ KOA zijn al enige tijd in gesprek over een eventuele een samenwerking. Ze bevestigen de wederzijdse intenties, maar laten nog niets los over hoe de coöperatie eruit moet gaan zien. De Surinamer, ook bekend als Your Boy DJ Senka en Mad DJ Senka, is een vaste smaakmaker op Surinaamse evenementen in België, en Nederland en Frankrijk.

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst toen ze op 14 mei 2022 elk een aandeel hadden in het opwindende Ice Way Party met in de line-up: Jackson Blaai, Zepek, One-Man, Biga Luga en MC THB Mozis. “DJ KOA is een kanjer van een dj. Hij weet prachtig in te spelen op de wensen van het publiek. Hopelijk komen we tot een mooie samenwerking. Ik kijk ernaar uit. Als het zover is zullen evenementenorganisatoren en feestgangers nog meer genieten,” aldus DJ Senka tegenover Show Pro Entertainment.

Senka was recentelijk ook al de gangmaker op de B-Day Bash van Badderman in Almere (Nederland). Hij moest eind mei/begin juni voor privézaken naar Suriname. Nu hij terug is in België maakt de dj zich op een reeks grote Surinaamse evenementen in Europa. Eind maart heeft hij tijdens een bezoek aan Parijs zijn zakelijk netwerk ook verder uitgezet.

DJ KOA: “Het was cool om samen te werken met DJ Senka, echt een heel mooie ervaring. Zijn professionaliteit bevalt mij. Het is opmerkelijk dat onze eerste keer samen al meteen raak was. I can’t wait to work with him again”. (Show Pro Entertainment @juni2022)