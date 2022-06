AVD ‘Wandelmars’ volgend jaar op 6,7,8 en 9 september

De Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) in Suriname, heeft vandaag bekend gemaakt dat de 59ste Surinaamse Avondvierdaagse volgend jaar gelopen zal worden op woensdag 6, donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 september.

Het vierdaags event is de afgelopen jaren 2020, 2021 en ook dit jaar (2022) niet door gegaan vanwege gezondheidsmaatregelen met betrekking tot de pandemie.

De laatste AVD werd in 2019 gehouden. Het was de 55ste editie en vond plaats van 24 tot en met 27 april. Het thema was ‘55 yari W’e waka kba!’. Het thema van de Wandelmars 2023 is ‘AVD: we lopen allemaal weer mee!’

Groepen en personen kunnen zich nu al voorbereiden op hoe ze zullen deelnemen aan de AVD laat het bestuur van de BVSS weten. “De BVSS staat altijd open voor alle adviezen en suggesties die mede een bijdrage zouden kunnen leveren ter in stand houding van de kwaliteit van de AVD”, aldus het bestuur.

Deze adviezen en suggesties kunnen gedeponeerd worden op het secretariaat, Oranjelaan 1 of telefonisch 475623/ 420741/ 08801904/ 08759349/ 08888670.