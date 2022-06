50-jarige verdachte maakt van het stelen zijn beroep om te overleven

In Suriname is de 50-jarige notoire dief Maikel M. afgelopen donderdag voor de zoveelste keer door de politie van Livorno opgepakt en in verzekering gesteld wegens diverse diefstallen.

Zodra de verdachte groeten en fruit van buurtbewoners ziet, oogst hij alles zegt de politie. Ook zou hij in de nacht van 13 op 14 juni twee kruiwagens en een accu van een tractor hebben buitgemaakt op een woonadres aan de Sir Winston Churchillweg.

Deze strafbare handelingen van de verdachte zijn vastgelegd op camerabeelden. Maikel werd positief herkend op die beelden. Volgens de politie heeft deze verdachte van het stelen zijn beroep gemaakt.

Hij verklaarde bij de politie, dat hij steelt om te overleven. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de recidivist in verzekering gesteld.