Dominicaanse vrouw steekt Braziliaanse man die haar mishandelde dood

Een 35-jarige Dominicaanse vrouw, die woensdagavond na een vechtpartij haar 45-jarige Braziliaanse vriend met een mes heeft doodgestoken, is door de politie in verzekering gesteld. De steekpartij gebeurde omstreeks 23.30u op het goudveld Currutela da Claudia in het Sarakreek gebied.

Na de melding ging de politie van Brokopondo ter plaatse voor onderzoek. De vrouw verklaarde, dat zij vaker door haar partner werd mishandeld. Op die bewuste avond vroeg zij om een kus, waarna haar vriend boos werd en haar begon te mishandelen. De vrouw liep naar de keuken en pakte daar een mes.

Volgens de vrouw kwam de man terug om haar weer te slaan, waarna zij hem met het mes heeft doodgestoken. Volgens de politie is het slachtoffer ter plaatse overleden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de Dominicaanse vrouw in verzekering gesteld. Het mes, waarmee zij de man heeft doodgestoken is nog niet achterhaald.

De politie van Brokopondo heeft het verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.