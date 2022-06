Vrijspraak jager die vriend doodschoot leidt tot grote woede bij nabestaanden

Kantonrechter Danielle Karamatali heeft woensdag de verdachte Robert A. (60) integraal vrijgesproken in de zaak, waarbij hij zijn 57-jarige vriend Andre Djasmadi in Suriname doodschoot tijdens het jagen. De uitspraak leidde tot grote woede bij de nabestaanden.

Op 29 februari 2020 werd Djasmadi dodelijk geraakt in het Apoera gebied, toen hij samen met zijn vrienden op jacht ging. Zijn lijk werd daags daarna, op 4 maart 2020, in verre staat van ontbinding aangetroffen. Bij obductie bleek, dat de hagel op zijn lichaam afkomstig zou zijn uit het jachtgeweer van Robert.

In verband met het onderzoek werd Robert op zondag 15 maart 2020 aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in verzekering gesteld. Bij de voorgeleiding is hij door het OM in vrijheid gesteld. In deze zaak had het Surinaamse Openbaar Ministerie een strafvoorstel gepresenteerd van 12 maanden geheel voorwaardelijk.

Advocaat Maureen Nibte betoogde in haar pleidooi dat er absoluut geen sprake is van enig opzet. Ze gaf aan dat er voorafgaand aan het feit was afgesproken dat niemand van de groep zonder te melden het kamp moest verlaten. Ze zijn op die bewuste dag met z’n zeven gaan jagen. Op een gegeven moment is Robert met een andere na afstemming gaan jagen.

Hij zag aan de overkant langs het water een pingo. Het beest zwom naar hun toe, waarna Robert op het dier schoot. Nadien kwam het duo terug naar hun kamp en ontdekte, dat Andre nergens te vinden was. Hij zou in feite de pingo uit het water gaan halen, omdat Andre de enige was die kon zwemmen. De vrienden begonnen een zoekactie, echter zonder het gewenste resultaat. Uiteindelijk werd er aangifte van vermissing gedaan.

Het lijk werd dagen later aan de overkant van de kreek, in de buurt waar Robert op de pingo schoot, aangetroffen. De raadsvrouw gaf aan, dat de pingo nimmer is aangetroffen, omdat de zoekactie zich gericht had op Andre en niet op het beest. “Het is mogelijk, dat het dier vanwege de hoge stroming is weggestroomd”, merkte de advocaat op.

De magistraat ging mee met het verweer van Nibte. Volgens de rechter is de verdachte juridisch bekeken wel verantwoordelijk voor de dood, maar strafrechtelijk niet. Er waren voorafgaand afspraken gemaakt, dat niemand zonder te melden het kamp moest verlaten. De kantonrechter is zich ervan bewust dat het het smartelijk verlies erg zwaar is voor de nabestaanden.

De verdachte Robert betuigde spijt in zijn laatste woord. Hij zal levenslang met de schuld moeten leven, dat hij per ongeluk zijn vriend heeft doodgeschoten. Na alles in overweging te hebben genomen oordeelde de rechter, dat de verdachte vrijgesproken mag worden voor het strafbaar feit dat hem verweten wordt.

De aanwezige familieleden van het slachtoffer raakten na de uitspraak verhit waarbij er buiten de zaal flink wat scheldwoorden zijn geuit.