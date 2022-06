Bij een felle brand afgelopen nacht in Suriname, zijn meerdere woningen beschadigd. De brand vond iets voor 04.00u in de ochtend plaats aan de kolibriestraat in Paramaribo-Noord.

De Surinaamse brandweer is op het moment van schrijven ter plaatse nog bezig met nablussen.

Vernomen wordt dat er drie huizen alsook enkele voertuigen zijn beschadigd door het vuur. Dit is nog niet officieel bevestigd. Later meer.