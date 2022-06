Ronald Snijders wint belangrijkste Nederlandse prijs op gebied van jazz 

De Boy Edgarprijs 2022, de grootste Nederlandse prijs voor jazz en geïmproviseerde muziek, gaat dit jaar naar de Surinaams-Nederlandse fluitist, componist en etnomusicoloog Ronald Snijders (71). Dat meldt NRC Handelsblad vandaag.

Snijders krijgt de prijs als pleitbezorger voor verbeelding en ambassadeur voor niet-aflatende nieuwsgierigheid. Hij mag de Boy Edgarprijs – de bronzen wisselsculptuur ‘John Coltrane’ van Jan Wolkers en een geldbedrag van 25.000 euro op 7 december tijdens een concertavond in het Bimhuis, Amsterdam in ontvangst nemen.

Op de bekendmaking donderdag werd de in Suriname geboren Ronald Snijders door de jury geroemd om zijn veelzijdigheid, schrijft de krant.

Snijders werd geboren in Paramaribo als zoon van musicus Eddy Snijders. Op zevenjarige leeftijd begon hij met dwarsfluit; later speelde hij ook gitaar, piano, percussie en saxofoon. Hij vertrok in 1970 naar Nederland om aan de Technische Hogeschool Delft civiele techniek te studeren.

Hij bleef daarnaast muziek maken en won in 1973 de persprijs van het NOS Jazzconcours in Laren. De Wereldomroep maakte in dat jaar een documentaire over hem. In 1975 koos Snijders definitief voor de muziek. Hij bleef wel in Delft wonen. Van 1986 tot 1991 studeerde hij musicologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij afstudeerde op een scriptie over Surinaamse kaseko-muziek.

‘Door de Surinaamse muziekstijlen kaseko en kawina te vermengen met jazz, funk en soul brengt hij een geheel eigen klankwereld tot leven. Ook als improvisator en vaandeldrager voor kaseko-muziek drukt hij zijn stempel op de ontwikkeling van jazz- en geïmproviseerde muziek in Nederland’ aldus NRC Handelsblad.

Vorig jaar werd hij 70 jaar en om dit te vieren organiseerden vrienden van Ronald Snijders een expositie in Delft.