Meerdere panden en auto’s beschadigd tijdens felle brand

Bij de felle brand, die vanmorgen woedde aan de Kolibriesraat in Suriname, zijn meerdere panden en auto’s door het vuur beschadigd. Uit bovenstaande foto die van bovenaf is genomen blijkt hoe groot de schade is.

De Surinaamse brandweer kreeg de melding afgelopen nacht rond 03.00u binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er zijn vier panden volledig afgebrand, twee op 1 erf en de andere twee op twee aparte adressen.

Een aantal belendende panden liep ook flinke schroeischade op. Verder zijn er 4 personenauto’s door het vuur beschadigd. In totaal zijn 10 personen dakloos geraakt. Er is geen sprake van persoonlijke ongelukken.

Op de foto’s hieronder twee auto’s te zien, die door de vlammenzee zijn verwoest: