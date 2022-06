Man plotseling overleden voor winkelpand in centrum Nieuw-Nickerie

Een nog onbekende man heeft donderdag rond 18.30u plotseling het leven gelaten in het centrum van Nieuw-Nickerie. De man was enkele momenten daarvoor gaan liggen voor het pand van Digicel aan de G. G. Maynardstraat.

Voordat hij overleed kwam hij aanlopen en vroeg aan een van de mensen in de omgeving van de markt om een beetje water. Niet lang daarna lag hij roerloos voor het pand.

Niemand in de omgeving schijnt de man in kwestie te kennen. De politie werd ingeschakeld en is ter plaatse bezig met het onderzoek.