Haïtiaanse marktverkoopster beroofd van tas met geld en persoonlijke spullen

Een 47-jarige Haïtiaanse marktverkoopster is woensdag op klaarlichte dag beroofd van haar tas door een man op een bromfiets. Dit gebeurde op de hoek van de Moengostraat en de Kwattaweg in Suriname.

Volgens de aangeefster E.J. liep zij over de voormelde hoek, toen de verdachte plotseling haar tas met daarin 650 Euro, 3.700 SRD, mobiele telefoons en belangrijke documenten wegrukte.

Na de daad reed de rover richting de Tweede Rijweg. Naar zeggen van de aangeefster was de verdachte gekleed in het zwart. Hij had een zwarte valhelm met gouden randen op. De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek.

Van de dader ontbreekt nog elk spoor.