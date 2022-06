Vliegtuig in brand na noodlanding op Miami Airport

In de Amerikaanse staat Florida is een passagiersvliegtuig dinsdag in brand gevlogen, na een noodlanding op de luchthaven van Miami. Het gaat om een McDonnell-Douglas MD-80 van de Dominicaanse vliegmaatschappij Red Air.

De vlucht kwam vanuit Santo Domingo binnen op Miami International Airport. Het landingsgestel van het vliegtuig stortte in en vloog in brand toen het vliegtuig landde.

Drie van de 126 mensen aan boord werden na de landing naar het ziekenhuis gebracht, allemaal met lichte verwondingen.