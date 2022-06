Vader en zoon maken Haïtiaan uit voor dief en mishandelen hem

De 48-jarige Radjinder en diens 26-jarige zoon Viren M., zijn maandag door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld wegens mishandeling van een Haïtiaan. Dit gebeurde een week geleden op Leiding 9.

Volgens verklaring van de Haïtiaan liep hij voorbij de woning van de verdachten. Op dat moment maakten zij hem uit voor een dief, waarbij het latere slachtoffer hen uitschold. Dit viel niet in goede aarde bij vader en zoon.

Zij gingen de man, gewapend met een houwer en een eind hout, achterna en hebben hem daarmee mishandeld. Als gevolg van de slagen liep het slachtoffer verwondingen op. Hij stapte naar de politie van Leiding 9a en deed aangifte tegen het duo.

De politie heeft maandagmiddag de vader en later in de avond de zoon aangehouden. De verdachten ontkennen het feit met klem. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname, zijn beiden in verzekering gesteld.