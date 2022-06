U-20 Natio Suriname verliest ook tegen Haïti

De nationale U-20 voetbalselectie van Suriname (Natio) heeft dinsdag ook de tweede wedstrijd in de U-20 voetbalkampioenschap van de Concacaf verloren tegen Haïti. De jongens van Natio hoofdcoach Werner Blackson verloren met 3-0.

Het veld was zeer slecht bespeelbaar. Bij de ruststand was de score 0-0. Suriname heeft in de eerste helft meerdere malen verzuimd te scoren. In de tweede helft liep het totaal verkeerd af voor Natio.

Middels een kopbal van Steevenson Jeudy in de 48ste minuut kwam Haïti op 1-0. In de 52ste minuut leed Suriname balverlies op het middenveld. Aanvoerder Gabriel de Mees deed zijn uiterste best om de bal weg te spelen, maar raakte die met zijn hand. Hij werd door de arbiter rood gekleurd.

Haïti speelde georganiseerder met een man meer en bezorgde Natio nog meer problemen. In de 60ste minuut tikte Jeudy de 2-0 in voor Haïti. Suriname werd uitgespeeld en in de 63ste minuut kopte Adelson Belizaire de 3-0 in.

Suriname is met twee nederlagen nog niet uitgeschakeld voor verdere deelname. Natio moet nog tegen Trinidad & Tobago uitkomen. Bekijk hier hoogtepunten van de wedstrijd.