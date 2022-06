Dronken man slaat hoogzwangere vrouw bont en blauw

De 26-jarige Ricky M. is zaterdag in verzekering gesteld, nadat hij zijn hoogzwangere vriendin (19) zwaar zou hebben mishandeld. Dit gebeurde rond 23.30u op het Perkash project 1 in het district Nickerie.

Deze man heeft zijn partner, met wie hij bijkans een jaar een relatie heeft, na een woordenwisseling mishandeld. De buren, die het gegil van de zwangere vrouw hoorden schoten haar te hulp, maar zij kregen ook op hun donder van de verdachte.

Uit het politionele onderzoek van Paradise blijkt, dat de verdachte onder invloed van alcohol verkeerde. Bij de politie verklaarde de vriendin, dat ze steeds mishandeld wordt door haar partner. Na de mishandeling werd de vrouw verwezen naar de Spoedeisende Hulp voor het maken een echo, omdat de baby niet bewoog.

Na de aangifte werd Ricky door de politie van Paradise aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname, is de man in verzekering gesteld.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van de Surinaamse politie dat de vrouw, ondanks de opgelopen blauwe plekken door de mishandeling, de zaak intussen heeft ingetrokken. Het Parket beslist over het lot van de driftkop.