Drie verdachten aangehouden voor dodelijke steekpartij voor bar

De politie van Nieuwe Haven heeft afgelopen nacht, in samenwerking met Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP), drie verdachten aangehouden, na de dodelijke steekpartij voor de bar-dancing Osies Paradise aan de Eugène Albert Gesselstraat. Het gaat om Guyanese vissers, die op een gegeven moment in een woordenwisseling raakten met het latere slachtoffer Herman Dexter (28).

Met de beveiligingscamera is vastgelegd hoe de steekgrage verdachte, tijdens de worsteling met een mes twee steekbewegingen maakte in de richting van het slachtoffer. Een van de steken raakte volgens de politie het slachtoffer in zijn hartstreek, waardoor hij ter plaatse het leven liet.

Het lukte de politie van Nieuwe Haven en RBTP een van de verdachte, de 19-jarige Anthony J. bij de aanmeersteiger van Vabi aan te houden. De twee anderen Rehaan N. (20) en Ken H. (22) werden op een adres aan de Slagenhoutstraat in de kraag gevat.

Volgens de politie zullen nog meer aanhoudingen volgen, want zoals op het beeldmateriaal te zien is, waren er nog anderen aanwezige in het busje, waarmee de verdachten de plaats na de daad verlieten. Het lijk van Dexter is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.

Over het lot van het trio beslist het OM. De afdeling Kapitale Delicten heeft het verder onderzoek overgenomen.