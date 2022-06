Roofverdachte door politie Surveillance regio Midden aangehouden

De politie van Surveillance regio Midden heeft zondag kort na een beroving de verdachte J.H. (26) opgespoord en aangehouden. De beroving vond plaats op de hoek van de Hanna’sLustweg en de Kartaalweg in Suriname.

Uit het onderzoek blijkt dat een autobestuurder en een meerijder op de vermelde kruising, onder bedreiging van een vuistvuurwapen zijn beroofd van hun geld en andere persoonlijke spullen.

Na de daad stapte de rover in het voertuig van de benadeelde en reed met deze Toyota Vitz weg. De buit betreft 2.500 SRD, halsketting van beide slachtoffers en belangrijke documenten.

De politie heeft het buitgemaakte voertuig een uur later aan de Djaalweg teruggevonden. Na intensief speurwerk werd de verdachte J.H. opgespoord en aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.