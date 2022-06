President Santokhi roept bij Internationale Yoga Dag op om significant verschil te maken

“Laten we ernaar streven om een significant verschil te maken door deze traditionele methoden over te nemen en gezondere lichamen en zielen bouwen ten behoeve van onze landen en mensen”. Zo luidt de oproep van president Chandrikapersad Santokhi bij de viering van Internationale Yoga Dag. Het staatshoofd en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry deden vandaag samen met andere leden van het kabinet actief mee aan een grootse Yoga-sessie, die in het kader van de Internationale Yoga Dag door de Indiase ambassade in Suriname werd georganiseerd.

Suriname maakte met deze activiteit in de Event Center van Assuria Hermitage High-Rise deel uit van de “Guardian Ring”, een wereldwijde Yoga-sessie die India op dinsdag 21 juni op touw had gezet. Bij deze activiteit werd er over de gehele wereld van Japan in het oosten in westwaartse richting met als eindpunt Nieuw-Zeeland aan Yoga gedaan.

Yoga en Ayurveda hebben, aldus president Santokhi, een enorm potentieel en mogelijkheden laten zien voor een gezonde levensstijl. Het staatshoofd stond stil bij het ware doel van Yoga, namelijk het pad naar zelfrealisatie en actualisatie. Volgens hem helpt Yoga de mens ook te beseffen dat die één is met het universum. “Zodra je deze staat van bewustzijn bereikt, krijg je controle over je lichaam, geest en ziel”, aldus Santokhi. Hij vroeg dat daarbij rekening wordt gehouden met het kritische aspect van eenheid, als leidend principe om de betekenis van “Vasudeva Kutumbakam” (Sanskriet) uit te beelden; een familie uit één wereld!

Dinsdag 21 juni 2022 markeert de achtste wereldwijde viering van de Internationale Dag van Yoga. Het Surinaamse staatshoofd prees de Indiase premier, Narendra Modi, voor zijn inspanningen om deze dag in september 2014 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te laten vastleggen; een besluit dat werd ondersteund door 177 landen over de hele wereld.

Het staatshoofd sprak van een mijlpaal en een van de grote prestaties voor Indiërs; zowel in India als voor zijn diaspora. Namens de Surinaamse regering sprak het staatshoofd zijn erkenning uit aan het adres van de Indiase regering om Suriname ook op te nemen in de “Guarding Ring”, waarbij de activiteit in Suriname ook wereldwijd werd uitgezonden.

Santokhi: “Dit is opnieuw een weerspiegeling van onze solide en vriendschappelijke betrekkingen die meer dan vier decennia geleden zijn aangegaan. Bovendien ben ik dankbaar en spreek ik mijn waardering uit voor premier Modi voor zijn uitnodiging om als speciale gast deel te nemen aan dit veelbelovende evenement.” Het staatshoofd feliciteerde de regering en het volk van India met de herdenking van 75 jaar onafhankelijkheid – ook bekend als de Azadi Ka Amrit Mahotsav – op 15 augustus aanstaande.