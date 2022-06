Ondernemer zet achtervolging in na beroving en ramt schietende rover op brom

Bij een aanmeersteiger aan de Anton Dragentenweg in Suriname, is een ondernemer vanmorgen rond 10.15u beroofd van een tas met geld. Na de beroving vluchtte de verdachte op een bromfiets en reed richting Leonsberg. De ondernemer stapte vervolgens in zijn voertuig en zette een achtervolging in.

Tijdens de vlucht loste de verdachte schoten in de richting van het voertuig van de ondernemer, dat geraakt werd (foto onder). In de Condorstraat werd de verdachte op de brom, door de ondernemer aangereden. Het lukte de ondernemer samen met omstanders de verdachte aan te houden en over te dragen aan de politie (foto boven).

Een deel van de buit werd terug gevonden door de ondernemer. De verdachte ontkende betrokken te zijn bij de roofoverval en beweerde dat juist de ondernemer op hem zou hebben geschoten. De verdachte die van Guyanese afkomst is, werd echter positief herkend door andere vissers die ten tijde van de roofoverval door hem onder schot werden gehouden.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.