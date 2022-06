Man die dochters vriend doodschoot riskeert 15 jaar cel

De verdachte Bisoendew S. riskeert een gevangenisstraf van 15 jaar wegens doodslag. Hij stond gisteren voor de rechter omdat hij op zaterdag 12 september 2020 de 17-jarige Pawan Rampedarath doodschoot, op een woonadres aan de Tout Lui Fautkanaalweg in Suriname. Hij beweerde dat hij dacht dat de jongen een inbreker was.

Kort na 02.30u zag de man des huizes een jongeman op zijn erf dicht bij een raam en verklaarde dat hij dacht dat het om een inbreker ging. Hij pakte snel zijn jachtgeweer en schoot hem vervolgens in de buikstreek.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij is komen te overlijden. Uit het onderzoek is gebleken dat het niet om een inbreker ging, maar om de vriend van zijn dochter.

Bij de reconstructie bleek dat het erf waar het slachtoffer is neergeschoten, goed verlicht was. Volgens de officier van justitie is er sprake van opzet. De openbare aanklager achtte doodslag wettig en overtuigend bewezen.

De zaak is gisteren uitgesteld voor repliek en dupliek.