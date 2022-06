Aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, te hoogte van Highway Warenhuis, was er maandagmiddag sprake van een aanrijding tussen twee voertuigen. Door de botsing belandde een van de auto’s in de goot langs de weg.

Één persoon raakte licht gewond. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de botsing heeft plaatsgevonden. Na de aanrijding ontstond er een enorme file op bovengenoemde weg.

De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. De Surinaamse politie onderzocht de aanrijding ter plaatse.