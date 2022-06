Politie zoek nabestaanden van dood aangetroffen Waisie Pinas (61)

De man die afgelopen zaterdag dood in een vertrek van een appartementencomplex aan de Tyronneweg werd aangetroffen, is de 61-jarige Waisie Pinas. De politie is op zoek naar de nabestaanden meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de 62-jarige man een natuurlijke dood is gestorven. Hij is op woensdag 15 juni voor het laatst was gezien. Naar zeggen van buurtbewoners namen zij op 18 juni een onaangename geur waar, die uit het vertrek van Waisie kwam.

Aangezien de kamer van de man al dagen gesloten was, stelden zij de eigenaar van het appartementen complex hiervan in kennis. Deze verschafte zich bij aankomst op het adres, toegang tot de kamer van de huurder Waisie. Bij die gelegenheid werd het ontzielde lichaam van de man die reeds acht (8) jaren alleen woonde in verre staat van ontbinding aangetroffen.

Na de melding, dat er een lijk van een manspersoon op voormelde de locatie was aangetroffen, deden de wetsdienaren de plek aan voor onderzoek. Een arts stelde officieel de dood van de man vast. Hierna is het ontzielde lichaam van de overledene afgevoerd naar het mortuarium van het ziekenhuis.

Nabestaanden of zij die denken deze man te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van bureau Latour, die te bereiken is op de telefoonnummers 481524 / 481111.