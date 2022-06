Klant steelt geldtrommel met 26.000 SRD, 5.000 USD en 2.000 euro van winkelier

De 39-jarige verdachte K.N., is zaterdagavond aangehouden en in verzekering gesteld, omdat hij ervan verdacht wordt op woensdag een geldtrommel met daarin 26.000 SRD, 5.000 USD en 2.000 Euro te hebben ontvreemd van een winkelier in Suriname.

Na intensief speurwerk van de politie van recherche Midden is de verdachte in beeld gebracht en aangehouden. De verdachte is een klant, die vaker naar de desbetreffende winkel ging.

Hij zou op een onbewaakt moment de geldtrommel hebben weggenomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is K.N. in verzekering gesteld.