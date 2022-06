Flyallways huurt Airbus A320 om dienstverlening te verbeteren en uit te breiden

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Flyallways heeft een Airbus A320 ingehuurd van de Spaanse maatschappij Galistair. Het bedrijf wil hiermee haar dienstverlening op de bestaande routes verbeteren en het aantal destinaties uitbreiden.

De Airbus kan 180 passagiers vervoeren en heeft een bereik van 6,150 km. “Met deze kist gaat Flyallways terug naar de marktpositie die Zij al had voor de pandemie, namelijk een belangrijke speler zijn op luchtvaartgebied binnen de regio” aldus het bedrijf in Suriname.

Eerdere leaseovereenkomsten voor grotere vliegtuigen werden beëindigd vanwege het geringe aantal vluchten tijdens de pandemie. Volgens CEO Amichand Jhauw is het dankzij de inzet, toewijding en opoffering van het volledig Flyallways team dat de pandemie periode kon worden overbrugd.

“Die periode mag je zien als eentje waarbij wij de basis hebben kunnen behouden. En nu zijn wij weer startklaar om elke nieuwe uitdaging aan te gaan. Daarom kunnen wij ook, kort na de normalisatie, a1 overgaan tot vemieuwingen en uitbreidingen”, aldus Jhauw.

In vergelijking met de Fokker—70 vliegtuigen die het bedrijf heeft, stelt de A320 Flyallways in staat om langere routes te vliegen en om meer passagiers te accommoderen op momenten waar de vraag hoog is.