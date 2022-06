Eerste Nederlandse kolonisten 177 jaar geleden naar Suriname

Het is vandaag 20 juni 2022, 177 jaar geleden dat de eerste groep Nederlandse kolonisten voet aan wal zette in Suriname en wel op Voorzorg tegenover Groningen in het district Saramacca. In verband hiermee heeft de Districtscommissaris, mevr. Sherin Bansi-Durga op uitnodiging van en samen met Stichting Sranan Boeroe een krans gelegd bij het monument van de Boeroes op het monumentenplein te Groningen.



Deze plechtigheid werd bijgewoond door onder andere de DC van Saramacca, de voorzitter en leden van de Stichting Sranan Boeroe. De voorzitter van de Stichting, dhr. Erick Rijsdijk gaf in zijn korte toespraak een deel van de geschiedenis van de Surinaamse boeren aan.



De Districtscommissaris ging in haar toespraak dieper in op hetgeen de voorzitter had gezegd nl. de geschiedenis van de Boeroes in Saramacca. Op 20 juni 1845 kwamen de 1ste, 202 Nederlandse kolonisten aan in Suriname. Om vervolgens door te reizen naar de rechteroever van de Saramacca rivier, plantage Voorzorg, een voormalige leprakolonie, waar de te bewerken gronden lagen. De lokale Nederlandse vertegenwoordigers hadden echter niets in het kolonisatieproject gezien, men heeft ze weggestopt zodat de tot slaaf gemaakten niet konden zien dat blanken ook met hun handen arbeidden.De beloofde huizen voor de kolonisten waren dan ook niet gebouwd. Ook andere beloften waren niet waargemaakt.



De meeste kolonisten begonnen desondanks vol goede moed maar het duurde niet lang voordat er een epidemie uitbrak waar velen aan bezweken. Met dysenterie als doodsoorzaak, ook brak er in 1851 een gele koorts epidemie uit. In 1853 kwam er officieel een einde aan het kolonisatieproject. Er waren 398 kolonisten uit Nederland aangekomen en in Suriname nog eens 68 kinderen geboren. Van deze groep waren er op 31 mei 1853, na afloop van de epidemieën, nog 223 in leven. Van de groep overlevenden keerden er 56 terug naar Nederland en de overgebleven groep van 167 bleef in Suriname achter en vormde de voorouders van de hedendaagse Boeroes.



Zij gaf verder aan dat een moedige strijd is geweest voor een beter bestaan, en dat het daarom van eminent belang is om als nazaten gezamenlijk terug te kijken naar het verleden. Ook gaf zij aan dat wij het privilege hebben om vredig naast en met elkaar te leven, dat we in een land leven waarbij elk één vrij is in het belijden van zijn/haar eigen cultuur en godsdienst.



Voorts gaf de Dc aan dat we hedentendage in een tijd leven waarin veel normen en waarden verloren dreigen te gaan en deed zij een beroep aan de samenleving om de verdere achteruitgang van normen en waarden een halt toe te roepen.

“Op deze dag laten wij een hand naar elkaar uitreiken om het land samen op te bouwen. Samen gaan we het moeten doen, door het tonen van eenheid in bestuur en eenheid in beleid”, aldus de DC.



Tenslotte feliciteerde zij de aanwezigen en wenste iedereen een bezinningsvolle dag toe.