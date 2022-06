Visser mishandelt collega en bedreigt politie met mes

De 26-jarige Guyanese visser, Vishal C., heeft zaterdagmiddag rond 12.30u een collega visser wreed mishandeld met als gevolg dat hij bewusteloos is gevallen. Dit gebeurde bij een steiger aan de Vangbalstraat in Suriname.

Volgens het slachtoffer viel de verdachte hem lastig. Hij probeerde weg te lopen en gelijk op dat moment moest hij slagen van hem incasseren. Door de slagen viel hij bewusteloos neer.

Medevissers schakelden de politie in, die ter plaatse ging. Bij het zien van de politie ging de verdachte tekeer en schold hij de wetsdienaren uit. Toen de agenten hem naderde haalde de verdachte een mes tevoorschijn en zwaaide daarmee in de richting van de wetsdienaren.

De medevissers hielden de verdachte van achteren vast, waarna het de politie lukte om hem in de boeien te slaan en hem over te brengen naar het bureau. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.