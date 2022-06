Gezochte vuurwapengevaarlijke roofverdachte ‘Mola’ aangehouden door RBTP

De 41-jarige Erwin M. alias ‘Mola’, van wie een interne opsporing was gelast door de recherche van regio Oost, is vrijdag aangehouden door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo te Goede Verwachting in Suriname.

De vuurwapengevaarlijke verdachte Mola wordt ervan verdacht op dinsdag 29 maart 2022 tezamen met twee anderen een brute beroving te hebben gepleegd bij een supermarkt op weg naar Langatabiki in het district Sipaliwini.

Na intensief speurwerk lukte het de zonen van Hermandad om de gezochte verdachte aan te houden. Hij is na de aanhouding overgedragen aan recherche Oost.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Mola in verzekering gesteld.