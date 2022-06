De 62-jarige arrestant Max D. is zondag komen te overlijden in het cellenhuis van politiebureau Nieuwe Haven in Suriname. Vernomen wordt, dat de arrestant zich onwel voelde, waarbij er schuim uit zijn mond kwam.

De ambulance werd terstond ingeschakeld. Bij aankomst bleek dat de arrestant het leven reeds had gelaten.

De man was door de afdeling Narcotica Brigade ingesloten wegens overtreding wet verdovende Middelen.