Al 13 jaar ontvangt vaste MC en host Jeffrey Spalburg drie collega-comedians tijdens stand up comedyprogramma FATU, een coproductie met het Bijlmer Parktheater. Op zondag 19 juni is er een Vaderdag special van FATU in Stadsschouwburg Utrecht.

Eén podium, drie comedians die ieder op eigen manier hun gepeperde en hilarische blik op de actualiteit verkondigen. De line-up is bekend, naast Jeffrey Spalburg zullen Lucinda Sedoc, Anuar en Jörgen Raymann optreden.

DJ Phantom zorgt voor lekkere beats. Tori Oso Utrecht zorgt vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur voor het randprogramma in de Escherfoyer. Zo is er een workshop Kawina Percussie door Giovanni Essed.

Dus kom gezellig langs met je vader, broer, opa, neef, oom, vrienden en familie, in de Escherfoyer voordat de voorstelling begint. Sluit je weekend af bij VaderdagFATU.