Nederlandse waterexperts naar Suriname om te helpen bij bestrijden watersnood

Suriname kampt al maanden met uitzonderlijke regenval en de daarbij behorende wateroverlast. Nederland stuurt daarom op korte termijn een waterexpert naar Suriname, om met de plaatselijke autoriteiten vast te stellen hoe de watersnood er het best bestreden kan worden. Dat meldt de NOS vrijdag.

Als dat plan er is, volgt de rest van een team van experts. Dat maakt dan een analyse van de urgente problemen en doet aanbevelingen, schrijft minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de korte termijn stelt Nederland geld voor noodhulp beschikbaar. Dat zal onder meer door VN-organisaties als Unicef en de FAO worden besteed.