Ex-president Venetiaan viert 86e verjaardag

Ex-president Runaldo Ronald Venetiaan viert vandaag zijn 86e verjaardag. Venetiaan geldt als het langs zittende staatshoofd van Suriname. Hij is drie termijnen (1991-1996, 2000-2005 en 2005-2010) president geweest.

Venetiaan is in 1964 na zijn studie in Nederland naar Suriname teruggekeerd. Hij heeft sindsdien zijn krachten gegeven voor land en volk. Venetiaan was 49 jaar in de actieve politiek en heeft de NPS 19 jaren geleid.

Na zijn presidentschap in 2010 heeft hij drie jaren gefunctioneerd als lid van De Nationale Assemblee (DNA) en heeft in een brief aan de parlementsvoorzitter in oktober 2013 aangegeven ingaande 27 oktober van dat jaar zijn DNA-lidmaatschap te beëindigen.

Het voormalig staatshoofd heeft meermalen aangegeven veel strijd, succes en tegenslag te hebben gehad. Ondanks de moeilijke momenten waaronder de staatsgrepen van 1980 en 1990 en de Binnenlandse Oorlog, is het hem met de NPS en overige partners gelukt de situatie in het land te normaliseren.

De Surinaamse ex-president ontving in 2020, in verband met 45 jaar Srefidensi, de hoogste onderscheiding van president Chandrikapersad Santokhi. Hij werd benoemd tot Drager Grootlint in de Ere Orde van de Gele Ster.