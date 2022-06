Dode man Afobakaweg geïdentificeerd, drugs in beslag genomen

Het levenloos lichaam dat vrijdagochtend werd aangetroffen in de buurt van een uitgebrande auto aan de Afobakaweg, is geïdentificeerd als te zijn van de 65-jarige Hansradj L. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het onderzoek van de politie leidde naar de woning van het slachtoffer te Domburg, waar men tijdens een huiszoeking op een hoeveelheid drugs is gestuit.

De redactie verneemt verder dat het om meer dan 40 kg zou gaan. De drugs zijn in beslag genomen. De politie heeft sterk het vermoeden dat het slachtoffer middels misdrijf om het leven is gebracht daar er tekenen van misdrijf op het lichaam werd aangetroffen.

Het uitgebrand voertuig, dat 100 meter verder in een inham van een zijweg van de Afobakaweg ter hoogte van mast 35 werd aangetroffen, stond op naam van de overledene geregistreerd. De ingeschakelde brandweer kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten.

Het lichaam alsook het afgebrand voertuig zijn in verband met het onderzoek in beslag genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen gepleegd in deze zaak. De afdeling kapitale delicten is belast met het verdere onderzoek.