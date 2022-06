Voor steekpartij aangehouden tienermoeder in vrijheid gesteld

Advocaat Maureen Nibte heeft donderdag haar cliënte, K.B.(18) vrijgepleit bij het Openbaar Ministerie in Suriname. De tienermoeder zat vast voor een steekpartij.

Volgens de tienermoeder viel de nieuwe vriendin van de vader van haar dochter haar al enige tijd lastig, door steeds Whatsapp berichten naar haar te sturen. Zij was die handelingen zat, waarna ze de nieuwe partner van de man confronteerde met hetgeen ze uithaalde.

Er ontstond een woordenwisseling, die uitmondde in een handgemeen. De 18-jarige K.B. had een mes bij zich, waarmee zij haar rivaal verwondde. De politie werd ingeschakeld, waarna K.B. voor de strafbare handelingen werd gearresteerd. Zij werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Advocaat Nibte diende een voorlopig invrijheidstellingsverzoek in (54a strafrecht), waarin zij aangaf dat de moeder een kind van een jaar heeft. De verdachte wilt haar baan niet kwijt en bovenal is zij daarvoor nimmer in aanraking gekomen met Justitie.

Het OM ging mee met het verzoek van de raadsvrouw en stelde de tienermoeder met een ernstige waarschuwing in vrijheid.