Vermoedelijke autodief doodgeschoten aan de Kwattaweg

Bij een schietpartij donderdagavond aan de Kwattaweg, is een vermoedelijke autodief doodgeschoten. Volgens de politie zou de verdachte door een lid van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) zijn doodgeschoten.

De politie van Kwatta geeft aan dat de verdachte een auto zou hebben ontvreemd. Tijdens zijn vlucht veroorzaakte hij meerdere aanrijdingen op de openbare weg (foto). Ter hoogte van de Vierde Rijweg raakte de verdachte verwikkeld in een woordenwisseling met de DNV’er, die eveneens militair is.

Deze haalde zijn dienstwapen tevoorschijn en schoot gericht in de buikstreek van de verdachte, met als gevolg dat hij ter plaatse kwam te overlijden. De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. Het lijk is door de politie na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

De zaak wordt overgedragen aan de Militaire Politie (MP).