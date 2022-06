De politie heeft vanmorgen rond 08.00u een verkoold lijk van een manspersoon en een uitgebrand voertuig aangetroffen bij de Suriname Motorsport Park aan de Afobakaweg.

Volgens de politie betreft het een wit gelakte Toyota Ractis, die in een inham van de racebaan is aangetroffen. Het ontzielde lichaam is liggend op de buik nabij het voertuig aangetroffen.

Diverse instanties zijn ingeschakeld. Update volgt.