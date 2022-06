Politie: ‘Geen pakketten voor derden of vreemden verzenden!’

Het Korps Politie Suriname doet een beroep op de gemeenschap om geen pakketten voor derden of vreemden te verzenden naar het buitenland. Ook zij die zullen afreizen naar het buitenland worden op het hart gedrukt niemand te vertrouwen.

“Neemt u geen pakketten van derden mee om af te geven aan vrienden, kennissen of familie in het buitenland. Niemand is te vertrouwen dus laat u zich door geen enkel financiële aanbod misleiden of overhalen. Zo komt u niet problemen en bespaart u zichzelf alle leed en ellende”, aldus de politie.

Afgelopen maandag was het weer raak: een 23-jarige postpakketverzender is door leden van de afdeling Narcotica Brigade op zijn woonadres opgespoord en aangehouden.

De man Sandro P. bood eerder in de maand februari van dit lopend jaar een postpakket aan ter verzending naar het buitenland. Tijdens controle van de douane recherche werd er 60 gram cocaïne in de doos aangetroffen. Het verderfelijk spul zat in vruchten verborgen, waarna de doos werd overgedragen aan de Narcotica Brigade.

De verdachte werd vervolgens meermalen op zijn woonadres opgespoord, doch niet aangetroffen. Op 13 juni meldde hij zich op het politiebureau aan en werd direct aangehouden. Bij de voorgeleiding heeft hij aangegeven de doos voor een onbekend manspersoon te hebben gepost.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Sandro in verzekering gesteld.