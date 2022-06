Feyenoord legt Diego Rambocus vast tot 2025

Feyenoord heeft Diego Rambocus beloond met zijn eerste profcontract. De 15-jarige middenvelder van Feyenoord Academy heeft woensdag in het Perscentrum van De Kuip een handtekening gezet onder een overeenkomst dat hem tot medio 2025 aan Feyenoord verbindt.

‘Diego is een speler die beschikt over een goede individuele actie en zeer vaardig aan de bal is’, somt Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord, op. ‘Naast deze kwaliteiten heeft hij veel diepgang in zijn spel, waardoor hij vaak voor het doel van de tegenstander weet te komen. Vanwege zijn doelgerichtheid weet hij dan ook makkelijk tot scoren te komen.’

De 15-jarige Rambocus begon zijn voetbalcarrière bij RKDEO in zijn woonplaats Nootdorp en speelt sinds de zomer van 2016 voor Feyenoord Academy.

De aanvallende middenvelder is trots dat hij bij Feyenoord zijn eerste profcontract heeft mogen tekenen. ‘Dit is voor mij een heel bijzondere dag omdat ik al sinds ik een klein jongetje was ervan droom om voor deze mooie club een contract te tekenen. Daarnaast hoop ik ooit mijn debuut voor Feyenoord 1 te kunnen maken.’