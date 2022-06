Drugsverslaafde zoon (33) bedreigt moeder (66) met de dood

De politie in Suriname heeft een 33-jarige drugsverslaafde zoon aangehouden, die steeds onder invloed van drugs het leven van zijn gepensioneerde moeder zuur maakt en haar met de dood bedreigd.

Uit vrees heeft de 66-jarige moeder al geruime tijd een beschermingsbevel van de rechter tegen haar eigen zoon Vidjay P. Ze verklaarde aan de politie, dat haar zoon het bestaande beschermingsbevel heeft overtreden en zich begaf naar haar woning.

Hij is vaker door de politie aangehouden. Hij houdt maar niet op met zijn handelingen en gaat steeds bij de moeder om haar het leven zuur te maken.

Op dinsdag 14 juni is de verdachte na de aangifte door de politie van bureau Livorno aangehouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij weer door de politie in verzekering gesteld.