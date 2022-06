Top gospelartiest Raff Chanco geeft live concert

De Surinaamse top gospelartiest Raff Chanco bekend van hits ‘Yu na mi taanga’ en ‘Paadong’, geeft op 30 juni weer een eigen concert. “Ik kan niet wachten om na bijkans 2 jaren op te treden met mijn band. En het feit dat de fans een nog meer ervaren Raff Chanco gaan meemaken.:

Voor de muzikale begeleiding zorgt zijn eigen band ‘The Musical Youth of God’. Het is niet de eerste keer dat de gospelartiest een eigen concert geeft.

Het jaar van de pandemie is het beste jaar geweest in de carrière van de top Surinaamse gospelzanger wiens echte naam Rafiel Abaas is. De pandemie was geen belemmering voor hem. Voor de gospelzanger is het juist positief geweest.

Hij heeft naar eigen zeggen in 2020 meer opgetreden dan ooit. Dit is te danken aan zijn hitsong ‘Yu Na Mi Taanga’ en de goede promotie op sociale media.