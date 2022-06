Auto in tweeën gespleten na aanrijding; beide bestuurders hebben geen rijbewijs

Dit is over van een auto, die in de nacht van woensdag op donderdag 16 juni betrokken was bij een zware aanrijding aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Het voertuig is door de klap in tweeën gespleten.

Het ongeval tussen een blauwe Toyota Corsa en een witte Audi, vond omstreeks 03:15u plaats ter hoogte van de Welgedacht A-weg. Volgens verklaring van de vrouw in de Corsa, sloeg ze rechtsaf om vervolgens in de Welgedacht A-weg te gaan. Ze doorkruiste hierdoor het tegemoetkomend verkeer, met als gevolg de aanrijding.

Na de klap raakte de vrouw die het ongeval veroorzaakte, bekneld in het voertuig dat in tweeën werd gespleten. Een deel kwam in de goot terecht evenals de witte Audi. Zij en twee andere slachtoffers werden met twee ambulances vervoerd naar de SEH.

Uit het onderzoek van de politie van De Nieuwe Grond blijkt dat beide bestuurders niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Het vermoeden bestaat dat de veroorzaker onder invloed van alcohol verkeerde.