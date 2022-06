Scholiere (15) steelt mobiele telefoon van 11.500 SRD bij Cellpoint

De 15-jarige scholiere, M.B. is vandaag door de politie in Suriname aangehouden, omdat zij deze week een mobiele telefoon heeft ontvreemd. Dit gebeurde op maandag 13 juni omstreeks 12.50u bij Cellpoint in de Hermitage Mall.

De scholiere werd vastgelegd met een beveiligingscamera en is door de politie van Uitvlugt opgespoord en aangehouden. De buitgemaakte mobiele telefoon, ter waarde van 11.500 SRD, is bij de aanhouding op haar teruggevonden en afgestaan aan de benadeelde.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie met een ernstige waarschuwing heengezonden.