NATIN studente schiet zichzelf dood met wapen vader

De 17-jarige studente R.K. heeft zichzelf vanmorgen rond 06.00u doodgeschoten in haar ouderlijk huis, aan de Welgedacht C-weg in Suriname. De tiener was studente van het Natuurtechnisch Instituut voor middelbare beroepsopleiding (NATIN).

De ouders en een broer van R.K. schrokken hedenochtend wakker, nadat zij een knal hoorden. Ze snelden zich naar de slaapkamer van R.K., welke op slot bleek te zijn. De politie werd ingeschakeld, die op haar beurt de kamer middels braak binnentrad.

Het ontzielde lichaam van de 17-jarige werd in haar slaapkamer aangetroffen. Ze maakte een einde aan haar leven door zichzelf met een vuistvuurwapen, dat aan haar vader toebehoort, door het hoofd te schieten.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast, waarna het lijk naar het mortuarium werd vervoerd. Het motief is niet bekend. De familie zou tegenover de politie verklaard hebben dat ze de laatste dagen opvallend rustig was, mogelijk vanwege een herkansing voor een vak op school.

Het wapen waarmee ze de hand aan zichzelf sloeg is gedekt middels een vergunning. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).