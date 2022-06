LIVE: Uitvaartdienst en begrafenis Cheryll Welles-Rijger

Vanmiddag vindt in Paramaribo de uitvaartdienst en begrafenis plaats van zangeres Cheryll Welles-Rijger. Deze zal vanaf 12.00u live gestreamd worden via YouTube en is ook hieronder te zien.

De 37-jarige Cheryll overleed na een ziekbed. Ze werd de afgelopen tijd behandeld aan een hersentumor, maar heeft de ziekte niet overwonnen.

In Ocer vond gisteravond ook een singi neti plaats onder de noemer ‘A tribute to Cheryll Welles-Rijger’. De tribute, die ook live werd uitgezonden via YouTube, is hier terug te kijken.

Vandaag is er van 12.00u tot 15:00u een uitvaartdienst in Ocer. Om 16:00u vindt de teraardebestelling plaats op de R.K. begraafplaats. De uitvaartdienst en begrafenis kun je hier volgen: