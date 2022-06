Georginio Wijnaldum uitgeroepen tot Ligue 1 ‘Flop van het Jaar’

De transfer van Georginio Wijnaldum naar Paris Saint-Germain is afgelopen seizoen bestempeld als de slechtste in de Ligue 1, de ex-Liverpool-speler is uitgeroepen tot ‘Flop van het jaar’.

Na een seizoen waarin hij slechts 1.933 minuten klokte over 38 optredens, waarvan slechts 22 starts, is de Nederlander door Get French Football News (GFFN) uitgeroepen tot ‘Ligue 1 Flop Signing of the Year’.

Met meer dan 100.000 stemmen in combinatie met de inbreng van een panel van deskundigen, ‘won’ Gini de prijs met een ‘ruime marge’, nadat hij ‘niets meer had gedaan dan verloren lijken op het middenveld van PSG terwijl zijn team om hem heen speelde’.

🏆 | Ligue 1 Flop Signing of the Year – Georginio Wijnaldum (PSG)



We've combined votes from you the fans with our experts' views to pick winners in 16 categories for the 2021/22 campaign.



Every winner ➡️ https://t.co/4B4XiQJnhR pic.twitter.com/zqvNZu0IK2 — Get French Football News (@GFFN) June 14, 2022

GFFN suggereert dat door Mauricio Pochettino’s gebruik van de 31-jarige in verschillende aanvallende taken hij “niet wist wat zijn exacte rol zou moeten zijn.”

Ze beschrijven de twee doelpunten die hij scoorde in het 2-2 gelijkspel bij RB Leipzig in de Champions League-groepsfase als zijn “enige zinvolle bijdrage” gedurende de campagne.

Niet alleen heeft zijn reputatie een deuk opgelopen op clubniveau, maar Wijnaldums inactiviteit bij PSG heeft er ook toe geleid dat hij uit de strijd voor Nederland stapte.

PSG’s nummer 18 werd al in januari in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League. Volgens Franse media zou het geen verassing zijn als hij deze zomer de club verlaat.

Gini werd op 11 november 1990 in Rotterdam geboren uit Surinaamse ouders. Dat hij trots is op zijn afkomst liet hij duidelijk merken door na de gewonnen Champions League finalewedstrijd in 2019 met zowel de Nederlandse als de Surinaamse vlag rond te lopen. De vlag kwam daardoor continu in beeld en werd ook veelvuldig gedeeld op social media.

Foto (c) Liverpool FC

Wijnaldum is niet de eerste profvoetballer die een gewonnen Champions League beker naar Suriname bracht. In juli 2007 deed Clarence Seedorf dat ook met de beker, die hij met zijn team AC Milan in dat jaar won. Hij bracht toen diverse bezoeken waaronder aan Moengo, waar hij een ontmoeting had met Ronny Brunswijk en zijn voetbalteam.