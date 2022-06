Alleenstaande vrouw (44) in woning overvallen en gekneveld achtergelaten

Een 44-jarige alleenstaande Guyanese vrouw in Suriname kreeg afgelopen nacht de schrik van haar leven, toen drie criminelen haar overvielen in haar woning. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Henry Fernandesweg.

Volgens het slachtoffer I.H. was ze in diepe rust toen het trio gekleed in het zwart het huis binnendrong en haar aanviel. Het slachtoffer werd met plakband en tie-wraps gekneveld achtergelaten.

Onder bedreiging van een mes maakten de overvallers 10.000 SRD en sieraden buit. De criminelen haalden haast alle vertrekken overhoop. Ze bewaarde het geld in haar slaapkamer in de klerenkast. Na de daad verlieten de rovers de plaats vermoedelijk met een voertuig.

Na enige tijd kon de vrouw zichzelf bevrijden en riep hulp van de buren in, die de politie inschakelden. De rovers verschaften zich toegang tot de woning via een schuifraam dat niet op slot was. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor.