Verdachten roofmoord Kisoensingh horen 35 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft vandaag het strafvoorstel gepresenteerd in de roofmoordzaak van de 59-jarige Randjit Kisoensingh, die op 25 november 2020 op lafhartige wijze door rovers werd doodgestoken aan de Wilhelminastraat (beelden onder).

De twee hoofdverdachten, de 25-jarige Gavin T. en Zang E. (24) hebben elk een volmondige bekentenis afgelegd. De verdachten Fariek K. en Savano T. waren eerst aangehouden. Op basis van hun verklaringen zijn de hoofdverdachten aangehouden. Het Surinaamse OM eiste tegen alle verdachten een straf van 35 jaar.

Uit onderzoek van de politie blijkt, dat Kisoensingh samen met zijn vriend L.S. vanuit Nickerie naar Paramaribo was afgereisd in verband met de viering van Srefidensi. Zij liepen terug naar hun voertuig dat geparkeerd stond aan de Wilhelminastraat.

Kisoensingh nam plaats achter het stuur, terwijl L.S nog naast het voertuig stond. Ze zijn overvallen door de twee criminelen, van wie één gewapend was met een scherp voorwerp. Onder bedreiging werd van L.S een mobiele telefoon en SRD 500 afhandig gemaakt.

Op camerabeelden blijkt, dat Kishoensingh in een worsteling met één van de verdachte raakte, waarbij hem een steekverwonding werd toegebracht. L.S. bleef ongedeerd. Kisoensingh overleed ter plaatse. Op de beelden is te zien hoe de twee slachtoffers overvallen werden, terwijl auto’s nog af en aan reden.

Het slachtoffer is uit de auto gerend en viel neer op straat. De criminelen, die te voet waren, waren van plan met de pick-up ervandoor te gaan. Toen dit niet lukte, namen ze de benen.

Het scherp voorwerp, waarmee Randjiet Kisoensingh in de late avond van woensdag 25 november is neergestoken, is niet achterhaald. Op 12 juli wordt de zaak voortgezet.